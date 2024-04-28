Rusya’da Alexei Navalny’nin vakıfları ile işbirliği yapan gazeteciye gözaltı

Rus gazeteci Sergey Karelin, cezaevinde ölen Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin vakıflarına görüntü çekerek işbirliği yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Rusya’da Alexei Navalny’nin vakıfları ile işbirliği yapan gazeteciye gözaltı

Rusya’da geçtiğimiz Şubat ayında cezaevinde ölen Rus muhalif lider Alexei Navalny ile ilişkili gazetecilere operasyon düzenlenmeye devam ediyor. Rus gazeteci Sergey Karelin, Navalny’nin kurduğu ve “yasadışı örgüt olarak” tanımlanan vakıflarla video çekerek işbirliği yaptığı gerekçesiyle bugün gözaltına alındı. Rusya’nın Murmansk Bölgesi’nde gözaltına alınan Karelin’in mahkemeye çıkarılacağı açıklandı. Rus gazetecinin ABD merkezli Associated Press (AP) ve Almanya merkezli Deutsche Welle ile de çalıştığı öğrenildi.

RUS GAZETECİ GABOV DA DÜN GÖZALTINA ALINDI

İngiliz haber ajansı Reuters için çalışan Konstantin Gabov da dün Navalny’nin vakıflarına görüntü ürettiği için gözaltına alındı. Moskova’daki Basmany Mahkemesine çıkarılan Rus gazetecinin bir sonraki duruşma tarihi olarak belirlenen 27 Haziran’a kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

NAVALNY’NİN DERNEKLERİ 2021 YILINDA “AŞIRILIK YANLISI KURULUŞ” İLAN EDİLMİŞTİ

Alexei Navalny’nin vakıfları ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle RusNews gazetesinde çalışan Olga Komleva, Sotavision foto muhabiri Antonina Favorskaya 27 Mart’ta önce gözaltına alınmış, daha sonra ise tutuklanmalarına karar verilmişti. Alexandra Astakhova ve Anastasia Musatova ise 28 Mart’ta gözaltına alınmış, ardından da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Moskova Şehir Mahkemesi, Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin kurduğu vakıf ve dernekleri 2021 yılında “Aşırılık yanlısı kuruluş” ilan etmişti.

Kaynak: İHA

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