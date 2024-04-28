Alman kadını 'kahinim' diyerek 1.3 milyon euro dolandıran Türk, her yerde aranıyor

Kendisini kahin olarak tanıtan Serkan Ö. isimli adam, Almanya'da bir kadını dolandırdı ve 1.3 milyon euro ile Türkiye'ye kaçtı. Sözde kahinin lüks yaşamı dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Alman kadını 'kahinim' diyerek 1.3 milyon euro dolandıran Türk, her yerde aranıyor

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan ve kendisini bir kahin ve falcı olarak tanıtarak geçimini sağlayan Serkan Ö. isimli adamın davası olaylı bir şekilde başladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Münih'te yaşayan bir kadını kandıran ve 1.3 milyon euro ile kayıplara karışan adam önceki gün hakim karşısına çıktı. Mahkeme Serkan Ö.'yü ve eşine 62 suçlama yöneltirken Serkan Ö.'ye 7 yıl hapis cezası verildi. Tutuklanmayan Serkan, duruşmanın ikinci gününe katılmadı. Yetkililer Serkan'ın hapis cezasından kaçmak için Türkiye'ye gitmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Adamın ismi açıklanmayan kadını kandırmak için bazı "ritüeller" yaptığını ve hatta kadına ilaç bile verdiği açıklandı. Kadının 2018 yılından beri Serkan'a 1.3 milyon euro verildiği belirtilirken 2011 yılından beri ise Serkan Ö.'nün insanları kandırarak 5 milyon euro almış olabileceği tahmin ediliyor.

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild de Serkan'ın elde ettiği paralarla Türkiye'de lüks bir yaşam sürdüğünü öne sürdü. Gazete, Serkan'ın Antalya'da lüks teknelerde ve jet ski üzerindeki pozlarını paylaşarak burada güzel bir hayatı olduğunu iddia etti.

'İNŞAAT ŞİRKETİ VAR' İDDİASI

Bild gazetesine konuşan dolandırılan kadının eşi, "Paramızı asla geri alamayacağız. Sadece bizi dolandırmadı üstelik o parayla bir de yatırım yaptı. Onun Türkiye'de bazı şirketleri var" dedi. İsmi açıklanmayan adam Serkan'ın inşaat şirketi sahibi olduğunu iddia etti.

Avrupa genelinde Serkan için yakalama kararı çıkarıldı.

Son Güncelleme:
TRT1'in yeni sezon onayı verdiği diziler belli oldu. Rekortmen dizi için final kararı verildi TRT1'in yeni sezon onayı verdiği diziler belli oldu. Rekortmen dizi için final kararı verildi
Lüks aracıyla kaza yaptı: Ölümlü kazanın ardından annesi tarafından olay yerinden kaçırıldı Lüks aracıyla kaza yaptı: Ölümlü kazanın ardından annesi tarafından olay yerinden kaçırıldı
İneklerden insana geçen salgın hastalık panik yarattı! "Sütü içen kediler ölüyor..." İneklerden insana geçen salgın hastalık panik yarattı
Dış kapının önüne tuz serpmek bakın ne işe yarıyor? Eskiden büyüklerimiz hep yaparlardı Dış kapının önüne tuz serpmek bakın ne işe yarıyor? Eskiden büyüklerimiz hep yaparlardı
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: CHP'nin milletvekili sayısı artabilir CHP'nin milletvekili sayısı artabilir
İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda GİK ve MDK üyeleri belirlendi İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda GİK ve MDK üyeleri belirlendi
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente uyarı! 6 il için sarı kod verildi Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente uyarı
YRP'den AKP'ye tepki: "Yüzde 1 oy alamazsınız dediler, şimdi yeni hatalar yapıyorlar..." "Yüzde 1 oy alamazsınız dediler, şimdi yeni hatalar yapıyorlar..."
Sinan Ateş cinayeti: Motokuryenin 'görev tamam' pozu ortaya çıktı Motokuryenin 'görev tamam' pozu ortaya çıktı