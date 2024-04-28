Lüks aracıyla kaza yaptı: Ölümlü kazanın ardından annesi tarafından olay yerinden kaçırıldı

Brezilya'da zengin bir işadamının oğlunun, kumarhaneden çıktıktan sonra aşırı hız yapıp çarptığı araçtaki kişi öldü. Annesi olay yerine gelip alkollü olduğu iddia edilen oğlunu kaçırdı.

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Lüks aracıyla kaza yaptı: Ölümlü kazanın ardından annesi tarafından olay yerinden kaçırıldı

İstanbul’da yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un karıştığı trafik kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, Eylem Tok ise oğlunu olay yerinden alarak birlikte ABD’ye kaçmıştı. Tepki yağan olayın yankıları sürerken, benzer bir vaka da Brezilya’da gerçekleşti.

Sözcü'de yer alan habere göre; 31 Mart gecesi 02.00 sıralarında Sao Paulo kentinde Sastre Filho (24), kumarhaneden çıktıktan sonra lüks aracıyla aşırı hızla başka bir araca çarptı. Diğer araçtaki Ornaldo Viana (52) öldü. Babası zengin bir iş insanı olan Filho, olay yerine gelen annesi Daniela Cristina Andrade tarafından kaçırıldı. Sürücüye alkol testi yapılamadı.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Filho’nun avukatı, “Ceza alması için alkollü olduğunu kanıtlamaları lazım. Kendisi ölen kişinin ailesine yardım etmek istiyor. Ancak karşı taraf görüşme talebimizi kabul etmedi” dedi.

Filho tepkiler üzerine kazadan 3 gün sonra teslim oldu. Günler sonra yapılan alkol testi "temiz" çıktı. Filho 500 bin real (yaklaşık 100 bin TL) kefaletle serbest kaldı.

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Eylem Tok Brezilya
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