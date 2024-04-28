Doğru yatırımla 40'lı yaşlarında emekli olan çift, nasıl zengin olduklarını anlattı

Portföylerini 11 yılda 4 milyon dolar artıran bir çift, sahip oldukları bireysel hisse senetleri de dahil olmak üzere paralarını nasıl yatırıma dönüştürdüklerini açıkladı.

Carl Jensen, kariyerinin büyük bölümünde 60'lı yaşlarında emekli olmayı planladı. Ancak 40'lı yaşlarının başında, "Yavaş Yavaş Zengin Olun" ve "Mr. Money Mustache" gibi bloglar aracılığıyla Finansal Bağımsızlık, Erken Emeklilik (FBEE) topluluğunu keşfetti.

Jensen 2013 yılında henüz 40 yaşındayken 1 milyon dolarlık bir portföy oluşturma ve 1500 gün içinde emekli olma hedefini belirledi.

Kendisinin ve eşi Mindy'nin yolculuğunu belgelemek için "Özgürlüğe 1500 Gün" adlı bir blog kurdu.

Jensen'ler 2013 yılındaki planlarına başlarken yaklaşık yarım milyon dolarlık yatırımları vardı. Ancak akıllarında belirli bir erken emeklilik hedefi varken yatırım stratejilerini yenilediler ve sonuçlarını görmeye başladılar. Yatırımlarının 2016 yılında ilk kez yedi haneli rakamları aştığını söylediler.

Böylece Nisan 2017'de Carl Jensen yazılım mühendisliği işinden ayrıldı.

Jensen ailesi 2013 yılında 586 bin dolar olan yatırım portföylerini 2024 yılında 4,6 milyon dolara çıkardı. Çiftin yatırımları ve evleri de dahil olmak üzere net serveti şuan 5 milyon doların biraz üzerinde.

NASIL ERKEN EMEKLİ OLDULAR?

50'li yaşlarının başında olan ve Colorado'da ikamet eden çift yatırım yolculuğunun ayrıntılarını Businnes Insider'a anlattı. İşte Jensen ailesinin yatırım yolculuğunun ayrıntıları...

Jensen ailesi Sahip oldukları tüm hisse senetlerini ve fonları bloglarında paylaşıyor.

Çiftin bireysel hisse senetlerine yatırılmış yaklaşık 2 milyon doları var. Ağırlıklı olarak Tesla, Meta, Amazon ve Google gibi teknoloji hisselerine sahipler.

Çift 2010'ların başında henüz erken emeklilik planlarına başlamadan önce satın aldıkları bu hisselerin yanında parayı değerlendirmek için başka yollar da olduğunu öğrendi.

Bireysel hisse senetleri, portföylerinin en büyük kısmını (yaklaşık yüzde 42) oluşturuyor. Ancak bu durum çiftin yatırım felsefesini tam olarak yansıtmıyor.

Mindy, "Bireysel hisse senetlerini elimizde tutmak servetimizi artırmanın harika bir yolu değil. Çünkü hiçbir yere gitmeyen bir hisseye de kolayca yatırım yapabilirdik. Ancak, çoğunlukla, bireysel hisse senetlerimizle çok iyi iş çıkardık çünkü Carl çok fazla araştırma yaptı. Teknoloji alanında çalıştı, bu şirketleri tanıyordu ve misyon ve vizyonlarına inanıyordu" diyor.

ENDEKS FONLARINA VE GAYRİMENKULE YÖNELDİLER

Çiftin portföylerinin yaklaşık yüzde 20'si ise çeşitli endeks fonlarında (ETF) bulunuyor. Endeks fonu yatırımının neredeyse herkes için doğru bir işlem olduğu görüşünde olan Carl, "Hayatımızın bu noktasında yeni paramızın neredeyse tamamı endeks fonlarına gidiyor" diyor.

Aile, doğası gereği çeşitlilik içeren ve düşük maliyetli olma eğiliminde olan bu tür fonlara daha önce de yatırım yapmaya erken emeklilik kararı alınca başladı.

Jensen'ler çeşitli gayrimenkul yatırım stratejileri deniyor. Şu anda sekizinci "içinde oturulan ev" projelerini tamamlamak üzereler. Bu projede bir ev satın alınıyor, içinde yaşarken evi onarıyor ve sonra yeniden satıyorlar.

İkili yalnızca 3 bin dolar gibi küçük bir miktar parayı nakit olarak tutuyor. Ayrıca arkadaşlarından birine ait yerel bir içki fabrikasına da yatırım yapmış durumdalar.

Yatırımın son derece kişisel bir konu olduğunun farkında olan Jensen'ler, yatırımın temellerine giriş olarak J.L. Collins'in "Zenginliğe giden basit yol" adlı kitabını tavsiye ediyor.

Genel yatırım tavsiyelerine sorulunca, Carl "Tamamen pasif olmak istiyorlarsa endeks fonları kullanmalılar. Ama eğer emek harcamaya istekliyseniz gayrimenkulle daha fazla para kazanabilirsiniz" diyor.