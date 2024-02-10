Rusya'nın Ukrayna saldırısında 1’i bebek, 3’ü çocuk yaşamını yitirdi

Rusya ordusunun Ukrayna’nın Harkov bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1’i bebek, 3’ü çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 1’i bebek, 3’ü çocuk yaşamını yitirdi

Rusya, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna’nın Harkov bölgesine İran yapımı İHA’larla saldırı gerçekleştirdi.

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "İşgalciler saat 22.46’dan itibaren Shaded kamikaze insansız hava araçlarıyla Harkov’a saldırdı. İHA’lar bazı binalara ve evlere isabet etti, çok sayıda büyük çaplı yangın çıktı. 7 ve 4 yaşlarında 2 çocuk, 7 aylık bir bebek dahil 7 kişi hayatını kaybetti" bilgisini paylaştı.

Saldırılarda 15 evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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