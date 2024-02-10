Kanser teşhisi konulan Kral Charles'ın son durumu nasıl?

Kanser teşhisi konularak tedavi altına alınan Kral Charles'ın son sağlık durumunu ailesi açıkladı.

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Kanser teşhisi konulan Kral Charles'ın son durumu nasıl?

Geçtiğimiz haftalarda prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu.

PRENS WILLIAM'DAN İLK AÇIKLAMA

NTV'nin haberine göre tahtın varisi olan 41 yaşındaki Prens William, dün katıldığı Londra'nın Hava Ambulans'ı (London’s Air Ambulance) için düzenlenen bağış gecesinde 75 yaşındaki babasının sağlık durumu hakkına konuştu. Gecede konuşma yapan Galler Prensi, "Catherine ve babam için son günlerde gelen nazik destek mesajları için teşekkür etmek istiyorum" dedi. Prens Harry "Bu mesajların bizim için anlamı çok büyük" ifadelerini kullandı. Prens sözlerine "Son haftalarda 'tıbbi' konular gündemdeydi. Ben de bu etkinliğe biraz bu konulardan uzaklaşmak için geldim" diye devam etti.

KRALİÇE'DEN YENİ AÇIKLAMA

Kraliçe Camilla, kanser teşhisi konan eşi Kral Charles hakkında bir bağış etkinliğinde konuştu. Eşine gelen tüm destek mesajlarından "çok etkilendiğini" belirten Kraliçe, Kral Charles'ın sağllık durumuyla ilgili "Bu koşullar altında son derece iyi" olduğunu söyledi.

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