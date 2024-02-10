İsrail basını yazdı: ABD Batı Şeria'daki İsrail askerlerine yaptırım uygulayabilir

ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da görev yapan İsrail askerlerine yaptırım uygulamaya hazırlandığı iddia edildi.

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İsrail basını yazdı: ABD Batı Şeria'daki İsrail askerlerine yaptırım uygulayabilir

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD yönetiminin, İsrail'i, Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetine karşı defalarca uyardığı ancak Tel Aviv yönetiminin cevabının tatmin edici olmadığı belirtildi.

Haberde, ABD'nin, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetiyle ilgili yönelttiği soru ve taleplere 60 gün içinde İsrail'den bir cevap alamaması durumunda askerler ve komutanlar da dahil olmak üzere İsrail ordusu mensuplarına yaptırım uygulayacağı kaydedildi.

İsrail'in, Biden yönetiminin tehditlerini ciddiye aldığı ve yaptırımların ordu yetkilileri, Meclis üyeleri ve bakanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi olasılığına hazırlandığı aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından 1 Şubat'ta yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki aşırılıkçı 4 Yahudi yerleşimcinin "şiddet eylemlerine dahil olmak" ve "Filistinlileri öldürmek" gerekçeleriyle yaptırım listesine alındığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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