Deprem için önlemler de onlara emanet... AKP'li belediyelerin ihaleleri yine tarikatçılara!

AKP’li belediyelerin iktidara yakın şirketlere verdiği kamu ihaleleri gündemden düşmezken, İstanbul Kâğıthane Belediyesi bu ihalelere bir yenisini ekledi.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre Belediye, 11 Ocak’ta organizasyon hizmeti alımı için ihaleye çıktı. Belediyenin 2024 yılı kültür, bilim, uzay evi, gençlik merkezleri ile yaşam becerileri atölyelerinin organize edilmesi ihalesini 29 milyon 131 bin TL’ye Az Reklam Basım Organizasyon isimli şirket aldı.

Şirketin sahibi olan Fatih Bolcan’ın yıllar boyunca AKP’de siyaset yaptığı bildirilirken, ayrıca Nakşibendi tarikatının Halidiyye koluna yakınlığı ile bilinen Sadakataşı Derneği’nde genel sekreter olduğu belirtildi. Sadakataşı Derneği, 30 Temmuz 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan onayıyla “kamu yararına çalışan dernek” statüsü almıştı.

Söz konusu şirketin bugüne dek 123 kamu ihalesi aldığı aktarılırken, Bu ihalelerin toplam bedelinin 288 milyon 249 TL olduğu kaydedildi.

DEPREME YÖNELİK ÖNLEMLER İÇİN GERİCİ VAKIFLA ANLAŞMA

Kahramanmaraş’ta geçen yıl meydana gelen ve 50 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan depremlerin ardından, olası İstanbul depremine ilişkin tartışmalar da artış gösterdi.

İktidar ise afetlere yönelik önlemleri gerici vakıflarla işbirliği yaparak almaya çalışıyor. AKP’li Ümraniye Belediyesi ve İslamcı faaliyetleriyle dikkat çeken İnsani Yardım Vakfı (İHH) arasında “Afetlere ve acil durumlara müdahale edilmesi” başlığı altında bir protokol imzalandı. Protokolle; afet bilincinin oluşturulması, afet gönüllülerinin eğitimi, profesyonel arama kurtarma ekiplerinin artırılması, ekiplerin eğitim, tatbikat ve sertifikasyon işlemlerinin yapılması amaçlandığı belirtildi.