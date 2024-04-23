Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı yolsuzluk şüphesiyle gözaltında

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı İvanov yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı.

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Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı yolsuzluk şüphesiyle gözaltında

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Ukrayna-Rusya Savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilerek, “Gerekli soruşturma işlemleri yapılıyor" denildi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gözaltına alınan İvanov'la ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Sergey Şoygu'nun önceden bilgilendirildiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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