Rusya, Ukrayna’nın Harkov şehrindeki TV kulesini vurdu

Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş devam ediyor. Rusya en son olarak, Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda TV kulesini vurdu.

Rusya, Ukrayna’nın Harkov şehrindeki TV kulesini vurdu

Ukrayna’ya saldırılarını sürdüren Rus ordusu, Harkov kentindeki TV kulesini vurdu. Harkov Valisi Oleh Syniehubov, saldırının hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak, “İşgalciler Harkov’daki bir televizyon kulesini vurdu. Alarm sırasında çalışanlar sığınakta olduğu için herhangi bir can kaybı olmadı. Şu anda televizyon kanallarının sinyallerinde kesintiler devam ediyor” dedi.

RUSYA, DAHA ÖNCE DE AYNI TV KULESİNİ HEDEF ALMIŞTI

TV kulesinin vurulma anları ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Füzenin isabet ettiği kule kısa bir süre içinde yıkılırken, Rusya 7 Mart 2022 tarihinde de söz konusu TV kulesini vurmuştu.

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Kaynak: İHA

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