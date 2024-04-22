İsrail ordusunda deprem: Birkaç saat içinde üst düzey ikinci istifa haberi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İşgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve başkent Tel Aviv ile çevresinden sorumlu Orta Bölge Komutanı Yehuda Fox, önümüzdeki ağustos ayında geçerli olmak üzere istifa edeceği yönündeki kararını Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye iletti.

Fox'un yaklaşık 3 yıl kaldığı görevinden neden istifa etmek istediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Aharon Haliva'nın istifa mektubunu Genelkurmay Başkanı Halevi'ye sunduğu ve istifasının kabul edildiği belirtilmişti.

Haliva'nın istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum." ifadesinin yer aldığı duyurulmuştu.

Ayrıca Orta Bölge Komutanı Yehuda Fox'un istifa kararının, Askeri İstihbarat Şefi Haliva'nın istifasını sunmasının akabinde geldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA