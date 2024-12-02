Rusya ile İran Arasında Kritik 'Suriye' Görüşmesi! Putin ile Pezeşkiyan Devreye Giriyor

Suriye'de Esad yönetimine askeri destek veren Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede "Suriye'nin meşru yönetiminin, ülkede anayasal düzeni ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme yönündeki eylemlerine koşulsuz destek verildiği" vurgulandı.

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Rusya ile İran Arasında Kritik 'Suriye' Görüşmesi! Putin ile Pezeşkiyan Devreye Giriyor

Beşar Esad karşıtı militanların Suriye'yi ele geçirme çabaları sürerken, Kremlin Sarayı, İran tarafının isteği üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Görüşmede Suriye'deki gerginliğin ele alındığı bildirilirken, son günlerde yaşanan olayların Suriye devletinin egemenliğini, siyasi, sosyal, ekonomik istikrarını baltalamayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'nin meşru yönetiminin, ülkede anayasal düzeni ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme yönündeki eylemlerine koşulsuz destek verildiği, Türkiye'nin katılımıyla Astana Formatı kapsamındaki girişimlerin koordine edilmesinin önemi vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Putin ve Pezeşkiyan'ın, temasların sürdürülmesiyle ilgili plan konusunda mutabık kaldığı da aktarıldı.

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Kaynak: AA

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