Nijerya’daki Tekne Faciasında Yeni Gelişme! Ölü Sayısı 54’e Yükseldi

Nijerya’da 29 Ekim’de Niger Nehri’nde batan yolcu teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 54’e yükseldiği açıklandı. 24 kişinin kurtarıldığı faciada, kalan yolcuları arama çalışmaları ise devam ediyor.

Nijerya’daki Tekne Faciasında Yeni Gelişme! Ölü Sayısı 54’e Yükseldi

Nijerya’da 29 Ekim’de Niger Nehri’nde batan yolcu teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 54’e yükseldiği açıklandı. 24 kişinin kurtarıldığı faciada, kalan yolcuları arama çalışmaları ise devam ediyor.

Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu teknesini batmış, kayıp yolculardan 24’ü kurtarılmıştı. Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı arama çalışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Nijerya’daki Tekne Faciasında Yeni Gelişme! Ölü Sayısı 54’e Yükseldi - Resim : 1

CAN YELEKLERİ YOKMUŞ

Açıklamada, bölgede devam eden arama çalışmalarında hayatını kaybede kişi sayısının 54'e çıktığı duyuruldu.

Öte yandan batan teknede 200 kişinin olduğu iddia edilirken, teknedeki yolcu sayısının bilinmediği ve yolcuların hiçbirinde can yeleği bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

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