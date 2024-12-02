Deniz Kenarında Yoga Sonu Oldu, Dev Dalgaların Sürüklediği Kadın Öldü

Tayland'da deniz kenarında yoga yapan bir kadın, dev dalgalarla birlikte denize sürüklenerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cesedi, 2 hafta sonra bulundu.

Deniz Kenarında Yoga Sonu Oldu, Dev Dalgaların Sürüklediği Kadın Öldü

Tayland'ın turistik adası Koh Sumui'de deniz kenarında yoga yapan 24 yaşındaki Kamilla Belyatskaya, denizden gelen dev dalgaya kapılarak hayatını kaybetti.

T24'ün aktardığı habere göre, dalgalarla birlikte sürüklenen genç kadının yoga matı, yüksek kayalıkların üzerinde bulundu. Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Belyatskaya'nın cesedi 2 hafta sonra sürüklendiği yerin yakınlarında bulundu.

Çevredeki bir görgü tanığının genç kadını kurtarmak için dalgalarla boğuştuğu ancak başarılı olamadığı bildirildi.

Kaynak: T24

Etiketler
Tayland
Herkes Çok Beğenmişti! Annem Ankara Dizisiyle İlgili Ortaya Çıkan Gerçek Herkes Çok Beğenmişti! Annem Ankara Dizisiyle İlgili Ortaya Çıkan Gerçek
Nijerya’daki Tekne Faciasında Yeni Gelişme! Ölü Sayısı 54’e Yükseldi Tekne Faciasında Kahreden Gelişme
Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti
Futbol Maçında İzdiham! En Az 10 Ölü... Futbol Maçında İzdiham! En Az 10 Ölü...