Deniz Kenarında Yoga Sonu Oldu, Dev Dalgaların Sürüklediği Kadın Öldü

Tayland'ın turistik adası Koh Sumui'de deniz kenarında yoga yapan 24 yaşındaki Kamilla Belyatskaya, denizden gelen dev dalgaya kapılarak hayatını kaybetti.

T24'ün aktardığı habere göre, dalgalarla birlikte sürüklenen genç kadının yoga matı, yüksek kayalıkların üzerinde bulundu. Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Belyatskaya'nın cesedi 2 hafta sonra sürüklendiği yerin yakınlarında bulundu.

Çevredeki bir görgü tanığının genç kadını kurtarmak için dalgalarla boğuştuğu ancak başarılı olamadığı bildirildi.

Kaynak: T24