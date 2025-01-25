Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı'ndan 'CIA' Açıklaması

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, SVR'nin, ABD'nin başkenti Washington'da resmi temsilci bulundurduğunu söyledi.

CIA'in de Moskova'da resmi temsilci bulundurduğunu belirten Narışkin, "Biz, her zaman görüşmeye hazırız" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği Ratcliffe'ın ataması, Senatoda 23 Ocak'ta yapılan oylamada onaylanmıştı.

Trump'ın ilk döneminde Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan Ratcliffe, CIA'in Çin ve Çin Komünist Partisinin oluşturduğu tehditlere odaklanmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA