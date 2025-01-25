291 Milyon Dolarlık Servetin Varisi Cinayetten Hüküm Giydi

Birleşik Krallık'ta 2023 Noel arifesinde yaşanan cinayet hala gündemden düşmüyor. Cardiff'in Llandaff kasabasında yaşadıkları evde en yakın arkadaşı 23 yaşındaki William Bush'u öldüren 24 yaşındaki Dylan Thomas, olaydan suçlu bulundu. 291 milyon dolarlık bir servetin varisi olan Dylan Thomas, 37 kez bıçaklayarak katlettiği arkadaşının cinayetinden dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ünlü turta şirketi Peter's Savoury Products'ın veliahtı Thomas, Cardiff Crown Mahkemesi'nde verilen kararla mahkum edildi. Polis, Thomas'ın halihazırda cezaevinde geçirdiği 337 gün düşünüldüğünde en az 19 yıl hapis yatacağını bildirdi. İngiltere'nin Liverpool kentinde şizofreni ve psikoz tedavisi gören Thomas, kasıtsız adam öldürme suçunu kabul etti ancak cinayeti reddetti.

NE OLMUŞTU?

23 Aralık 2023'te Dylan Thomas, büyükannesi Sharon Burton ile kalmaya giderken, arkadaşı William Bush ise Noel'i Brecon'da ailesiyle geçirmeden önce kız arkadaşı ile vakit geçirmeyi planladı. Noel arifesinde gece yarısından hemen sonra zanlı, Bush'a mesaj atıp tatil öncesinde onu görmesi gerektiğini söyledi ve bilgisayarında “boynun anatomisini” arattı. Yerel saatle 03:31'de bir Uber çağırmayı deneyip başarısız olan Thomas'ı sabah büyükannesi evine geri götürdü. Büyükanne evin dışında arabasını park ederken Thomas içeri girerek Bush'u 37 kez bıçakladı.

Kaynak: Haber Merkezi