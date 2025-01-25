291 Milyon Dolarlık Servetin Varisi Cinayetten Hüküm Giydi

Birleşik Krallık'ta 291 milyon dolarlık bir servetin varisi olan 24 yaşındaki Dylan Thomas, en yakın arkadaşı William Bush'u öldürmekten hüküm giydi. Ömür boyu hapis cezası alan Thomas'ın en az 19 yıl hapis yatacağı belirtildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
291 Milyon Dolarlık Servetin Varisi Cinayetten Hüküm Giydi

Birleşik Krallık'ta 2023 Noel arifesinde yaşanan cinayet hala gündemden düşmüyor. Cardiff'in Llandaff kasabasında yaşadıkları evde en yakın arkadaşı 23 yaşındaki William Bush'u öldüren 24 yaşındaki Dylan Thomas, olaydan suçlu bulundu. 291 milyon dolarlık bir servetin varisi olan Dylan Thomas, 37 kez bıçaklayarak katlettiği arkadaşının cinayetinden dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ünlü turta şirketi Peter's Savoury Products'ın veliahtı Thomas, Cardiff Crown Mahkemesi'nde verilen kararla mahkum edildi. Polis, Thomas'ın halihazırda cezaevinde geçirdiği 337 gün düşünüldüğünde en az 19 yıl hapis yatacağını bildirdi. İngiltere'nin Liverpool kentinde şizofreni ve psikoz tedavisi gören Thomas, kasıtsız adam öldürme suçunu kabul etti ancak cinayeti reddetti.

291 Milyon Dolarlık Servetin Varisi Cinayetten Hüküm Giydi - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

23 Aralık 2023'te Dylan Thomas, büyükannesi Sharon Burton ile kalmaya giderken, arkadaşı William Bush ise Noel'i Brecon'da ailesiyle geçirmeden önce kız arkadaşı ile vakit geçirmeyi planladı. Noel arifesinde gece yarısından hemen sonra zanlı, Bush'a mesaj atıp tatil öncesinde onu görmesi gerektiğini söyledi ve bilgisayarında “boynun anatomisini” arattı. Yerel saatle 03:31'de bir Uber çağırmayı deneyip başarısız olan Thomas'ı sabah büyükannesi evine geri götürdü. Büyükanne evin dışında arabasını park ederken Thomas içeri girerek Bush'u 37 kez bıçakladı.

291 Milyon Dolarlık Bir Servetin Varisiydi... Ünlü Ailenin Oğlu, En Yakın Arkadaşını Vahşice Öldürdü291 Milyon Dolarlık Bir Servetin Varisiydi... Ünlü Ailenin Oğlu, En Yakın Arkadaşını Vahşice ÖldürdüDünya
Baba ve Oğlunu Tüfekle Öldürmüştü! 30 Bin Liralık Cinayet Davasında İstenen Ceza Belli OlduBaba ve Oğlunu Tüfekle Öldürmüştü! 30 Bin Liralık Cinayet Davasında İstenen Ceza Belli OlduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cinayet İngiltere
Son Güncelleme:
Doğru Yapılırsa Lapa Olmuyor: Yapışmayan Pilav İçin Tüyo Doğru Yapılırsa Lapa Olmuyor: Yapışmayan Pilav İçin Tüyo
Putin’den Çok Konuşulacak ‘Trump’ Mesajı Putin’den Çok Konuşulacak ‘Trump’ Mesajı
Erişteye 1 Kaşık Ekleyin: Piştikten Sonra Lezzeti Üç Kat Artıyor! Erişteye 1 Kaşık Ekleyin: Piştikten Sonra Lezzeti Üç Kat Artıyor!
Hamas, İsrailli 4 Rehineyi Kızılhaç'a Teslim Etti Hamas, İsrailli 4 Rehineyi Teslim Etti
ÇOK OKUNANLAR
Yemek Yemeden 1 Yıl Yaşıyor: Mavi Renkli Kanının Litresi 534 Bin TL'ye Satılıyor Yemek Yemeden 1 Yıl Yaşıyor: Mavi Renkli Kanının Litresi 534 Bin TL'ye Satılıyor
Bulaşık Süngerinde Kesik Köşe Tekniği Ortaya Çıktı: Mutfakta Etkisi 2 Katına Çıkıyor Bulaşık Süngerinde Kesik Köşe Tekniği Ortaya Çıktı: Mutfakta Etkisi 2 Katına Çıkıyor
Sadece Türkiye'de Yetişiyor: Dağların Efsane Otu, Tansiyonu Terazi Gibi Dengeleyip İltihabı Kurutuyor Sadece Türkiye'de Var: Dağların Efsane Otu, Tansiyonu Terazi Gibi Dengeleyip İltihabı Kurutuyor
Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu
Hobi Olarak Başladı Mesleği Oldu: Elleriyle Tek Tek Diziyor, Kapısında Metrelerce Kuyruk Oluyor Hobi Olarak Başladı Mesleği Oldu: Elleriyle Tek Tek Diziyor, Kapısında Metrelerce Kuyruk Oluyor