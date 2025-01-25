Putin’den Çok Konuşulacak ‘Trump’ Mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile ilişkiler, Ukrayna savaşı ve enerji piyasalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Putin, Washington yönetimiyle diyalogdan asla vazgeçmediklerini ifade etti. Ancak, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmemesinin, Ukrayna krizinin önlenmesini zorlaştırdığını öne sürdü.

Putin, “2020 yılında Trump’ın zaferi elinden alınmamış olsaydı, Ukrayna’da 2022’de başlayan kriz yaşanmayabilirdi. Bu konuda Trump’la hemfikirim” dedi. ABD'nin mevcut Başkanı Joe Biden’ı eleştiren Putin, önceki yönetimlerin de benzer şekilde yaptırımlara başvurduğunu hatırlattı.

‘ABD İLE DİYALOĞA AÇIĞIZ’

Rus lider, özellikle enerji konularında ABD ile yapılacak görüşmelerin iki taraf için de faydalı olacağına dikkat çekti. Putin, “ABD ve Rusya, dünyanın en büyük enerji üreticileri ve tüketicileri. Çok yüksek ya da çok düşük enerji fiyatları, hem bizim hem de ABD ekonomisi için zarar verici. Bu nedenle, enerji piyasaları üzerine konuşacak çok şeyimiz var” ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın, Rusya ile yeniden çalışmaya hazır olduğu yönündeki açıklamalarını değerlendiren Putin, "Biz her zaman diyaloğa açığız. Bugünün gerçeklerini göz önünde bulundurarak, iki ülkeyi de ilgilendiren tüm alanlarda sakin ve yapıcı bir görüşme yapmak faydalı olurdu. Ancak bu, esasen ABD’nin mevcut yönetiminin tercihine bağlı" dedi.

‘ESKİ YÖNETİM HATALAR YAPTI’

Putin, Trump döneminde de Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygulandığını ancak bu politikaların, Joe Biden yönetiminde daha da genişletildiğini belirtti. Eski ABD yönetimlerinin, Rusya ile dolar üzerinden işlem yapmayı yasaklayarak kendi ekonomilerine zarar verdiklerini dile getiren Putin, yaptırımların etkilerinin sadece Rusya ile sınırlı kalmadığını vurguladı.

‘UKRAYNA İLE MÜZAKERELER İÇİN ŞARTLAR VAR’

Putin, Ukrayna ile müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını ancak bu süreçte bazı zorlukların bulunduğunu ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin, Rusya ile müzakere etmeyi yasaklayan bir karar aldığını hatırlatan Putin, “Bu, diyalog çabalarını baltalıyor. Ancak biz yine de çözüm odaklı hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi