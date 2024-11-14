291 Milyon Dolarlık Bir Servetin Varisiydi... Ünlü Ailenin Oğlu, En Yakın Arkadaşını Vahşice Öldürdü

Birleşik Krallık'ta yaşanan bir cinayet vakası gündemden düşmezken, mahkeme sürecinin başlamasıyla beraber ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. 291 milyon dolarlık bir servetin varisi olan ve cinayet işlemekten yargılanan 24 yaşındaki Dylan Thomas, Cardiff Kraliyet Mahkemesi'ndeki duruşmaya bir psikiyatri hastanesinden video bağlantısı yoluyla katıldı. Thomas, 23 yaşındaki arkadaşı William Bush'u 24 Aralık 2023 tarihinde Llandaff'taki evlerinde bıçaklayarak öldürmekle yargılanıyor.

'TEK ARKADAŞI WILL İDİ'

BBC'nin aktardığına göre, ünlü turta şirketi Peter's Savoury Products'ın varisi olan Thomas, "kasıtsız adam öldürme" suçunu kabul ederken, cinayeti reddetti. Maktul Bush'un saldırının olduğu zamanlar Thomas ile paylaştığı evden taşınarak kız arkadaşı Ella Jeffries ile yaşamaya başladığı belirtildi. Savcılık avukatı Greg Bull, maktulü “yüzleşmekten kaçınan sessiz ve pasif bir adam” olarak tanımladı. Bull, saldırgan için “Dylan Thomas yalnız biriydi ve tek gerçek arkadaşı Will'di” dedi. İkilinin okulda tanıştığı bildirildi.

William Bush

37 BIÇAK DARBESİ

Mahkeme, 23 Aralık'ta Thomas'ın büyükannesi Sharon Burton ile kalmaya gittiğini, Bush'un ise Noel'i Brecon'da ailesiyle geçirmeden önce akşamı kız arkadaşı ile geçirmeyi planladığını aktardı. Noel arifesinde gece yarısından hemen sonra zanlının Bush'a mesaj atıp tatil öncesinde onu görmesi gerektiğini söylediği ve bilgisayarında “boynun anatomisini” arattığı ifade edildi. Yerel saatle 03:31'de bir Uber çağırmayı deneyip başarısız olan Thomas'ı sabah büyükannesi evine geri götürdü. Büyükanne evin dışında arabasını park ederken Thomas içeri girerek Bush'u 37 kez bıçakladı.

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ GÖRMEYE BAŞLADI

Saldırıda Thomas'ın büyük bir bıçak kullandığı öğrenilirken, Bush'u önce arkadan boynundan bıçakladığı, boğazını kestiği ve Bush'un aldığı yaralardan 21'inin “yedi dakikalık dehşet” sırasında boynuna isabet ettiği bildirildi. Ardından Thomas 999'u (Acil Yardım Hattı) arayarak Bush'u kendisini bıçaklamakla suçladığı belirtildi. Thomas'ın, saldırının ardından polise meşru müdafaa amacıyla arkadaşını bıçakladığını ve maktulün "bir kriz geçirdiğini" söylediği aktarıldı.

Savcılık, duruşmada saldırganın "akli sağlığının yerinde olmadığını" ve saldırıdan önce psikoz yaşadığını vurguladı. Cinayetin ardından durumunun daha da kötüleştiği ve hastanede şizofreni tedavisi görmeye başladığı ifade edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem