Her Şey 'Bir Tıkla' Başladı, İş İnsanını Böyle Dolandırmışlar

İstanbul'da iş insanı Mehmet E., 2023 Aralık ayında sosyal medyada gördüğü ‘Türkiye Petrolleri Fonu’ reklamındaki bağlantıya tıklayarak dolandırıcıların ağına takıldı. Siteye giriş yapmasının ardından telefonu çaldı. İletişime geçen kişi kendini 'Yatırım Uzmanı Ali Demir' olarak tanıttı. Yaptıklarının yasal işlem olduğunu belirten kişi, istediği zaman parasını geri çekebileceğini ifade etti. Yüksek kar vaadinde bulunarak Mehmet E.'den istediği hesaba para göndermesini sağladı.

DOLANDIRILDIĞINI FARK ETTİ

Yatırdığı paranın katlandığını gören Mehmet E, parasının bir kısmını çektiğinde ise sisteme güveni arttı. Mehmet E., yatırdığı her para için sözde sözleşme yaptı. Bir süre sonra parasının eksildiğini fark etti; mevcut parasını korumak istediğinde dolandırıcılar, yeniden para yatırıp, sözleşme yapması gerektiğini belirtti. Mehmet E. hesabındaki paranın iadesini alamayınca dolandırıldığını anlayarak şahıslardan şikayetçi oldu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu şikayet üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında, teknik ve fiziki takip kararı alındı. Şüphelilerin, telefon numaralarını, banka hesaplarını detaylıca incelendi. İncelemenin ardından para yatırılan forex şirketinin ABD’nin California eyaletinde kayıtlı olduğu belirlendi.

26 KİŞİNİN HESABINA AKTARILDI

Mehmet E.’nin sisteme yatırdığı paraların, 26 farklı kişinin adına açık şirket hesaplarına aktarıldığı ve en son bir kripto para hesabına gönderildiği belirlendi. Soruşturma dosyasında, sahte forex şirketi yüzünden çok sayıda kişinin mağdur olduğu ve mağduriyetlerine istinaden site üzerinden şikayetlerini ifade ettikleri öğrenildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 ‘sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, 19 şüpheli için İstanbul merkezli, Mersin, Konya, Gaziantep, Adana, Bursa, Van, Kırklareli, Hatay, Şanlıurfa ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden çok sayıda cep telefonu, telefon hattı ve bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA