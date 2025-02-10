Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis İstifa Etti

Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, hakkında azil oylaması yapılmadan önce istifa etti. Iohannis, bu kararı ülkenin krize girmesini önlemek için aldığını söyledi.

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Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis İstifa Etti

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, parlamentoda hakkında azil oylaması yapılması beklenirken, "ülkenin krize girmesini önlemek" adına istifa ettiğini açıkladı.

Klaus Iohannis, yaptığı açıklamada "Romanya'yı ve halkını bu krizden kurtarmak için Romanya Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ediyorum. Yarından sonraki gün, 12 Şubat'ta görevimden ayrılacağım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Romanya'da geçen yıl yapılan seçimin ilk turunu faşist aday Calin Georgescu'nun ilk sırada bitirmesi şaşkınlık yaratmış, daha sonra Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddia edilmişti. Romanya Yüksek Mahkemesi, ilk turu yapılan seçimi iptal etmişti.

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Kaynak: DHA

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