Yüz Binlerce Kişiden Trump'a Rest! Grönland'a Karşılık California... 'Uygun Fiyata Verirsiniz'

Kasım seçimlerini kazanarak 20 Ocak'ta resmen göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğini belirterek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın mutlak bir zorunluluk olduğunu savundu. Trump'ın açıklaması Danimarka'da infial yarattı.

ABD Başkanı'nın Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ı satın alma planına karşılık, ülkede "California eyaletinin Danimarka toprağı" olması için kampanya başlatıldı. "Danimarkalaştırma" (Denmarkification) adlı internet sitesinden bu kampanyayla alakalı da bir açıklama yapıldı.

'UYGUN BİR FİYATA BİZE VERİRSİNİZ'

Cumhuriyetçi Trump'ın, "Demokratların kalelerinden" biri olan California'dan hoşlanmadığı mesajı verilen açıklamada, "Trump, California'nın en büyük hayranı sayılmaz. Uygun bir fiyat karşılığında, burayı vermeye istekli olacağından eminiz" ifadesi kullanıldı.

Trump'ın aklına koyduğu her şeyi yapabileceği ve vatandaşların söylemlerinin kendisini durduramayacağı vurgulanan açıklamada, "Trump California'yı satmak isterse satar" denildi. Açıklamada, ABD’nin tartışılan konularına atıfta da bulunularak, böylece California'da hukukun üstünlüğü, evrensel sağlık hizmetleri ve gerçeklere dayalı siyasetin geçerli olabileceği yazıldı.

'DISNEYLAND'İN ADINI DEĞİŞTİRECEĞİZ'

California'nın seçilme nedenleri arasında sıcak ve güneşli iklimi, teknoloji hakimiyeti, avokado üretimi, sahip olduğu özgürlük ve ülkenin en ünlü eğlence parklarından Disneyland'i içerisinde bulundurması gibi gerekçeler sıralanırken, eyaletin satın alınması halinde Disneyland'a Danimarkalı yazar Hans Christian Andersenland'ın adının verileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Anlaşmayı tatlandırmak için ömür boyu Danimarka hamur işleri bile vereceğiz" ifadesine yer verildi.

Kampanya, yaklaşık 200 bin kişi tarafından imzalandı.

Kaynak: AA