Yüz Binlerce Kişiden Trump'a Rest! Grönland'a Karşılık California... 'Uygun Fiyata Verirsiniz'

ABD Başkanı Trump'ın Danimarka'ya bağlı Grönland'ı satın alma planına dikkat çeken bir karşılık geldi. "California eyaletinin Danimarka toprağı" olması için başlatılan kampanyayı 200 bin kişi imzaladı. Kampanya hakkındaki internet sitesinde "Trump, California'nın en büyük hayranı sayılmaz. Uygun bir fiyat karşılığında, burayı vermeye istekli olacağından eminiz" denildi.

Son Güncelleme:
Yüz Binlerce Kişiden Trump'a Rest! Grönland'a Karşılık California... 'Uygun Fiyata Verirsiniz'

Kasım seçimlerini kazanarak 20 Ocak'ta resmen göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğini belirterek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın mutlak bir zorunluluk olduğunu savundu. Trump'ın açıklaması Danimarka'da infial yarattı.

Yüz Binlerce Kişiden Trump'a Rest! Grönland'a Karşılık California... 'Uygun Fiyata Verirsiniz' - Resim : 1

ABD Başkanı'nın Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ı satın alma planına karşılık, ülkede "California eyaletinin Danimarka toprağı" olması için kampanya başlatıldı. "Danimarkalaştırma" (Denmarkification) adlı internet sitesinden bu kampanyayla alakalı da bir açıklama yapıldı.

'UYGUN BİR FİYATA BİZE VERİRSİNİZ'

Cumhuriyetçi Trump'ın, "Demokratların kalelerinden" biri olan California'dan hoşlanmadığı mesajı verilen açıklamada, "Trump, California'nın en büyük hayranı sayılmaz. Uygun bir fiyat karşılığında, burayı vermeye istekli olacağından eminiz" ifadesi kullanıldı.

Trump'ın aklına koyduğu her şeyi yapabileceği ve vatandaşların söylemlerinin kendisini durduramayacağı vurgulanan açıklamada, "Trump California'yı satmak isterse satar" denildi. Açıklamada, ABD’nin tartışılan konularına atıfta da bulunularak, böylece California'da hukukun üstünlüğü, evrensel sağlık hizmetleri ve gerçeklere dayalı siyasetin geçerli olabileceği yazıldı.

Yüz Binlerce Kişiden Trump'a Rest! Grönland'a Karşılık California... 'Uygun Fiyata Verirsiniz' - Resim : 2

'DISNEYLAND'İN ADINI DEĞİŞTİRECEĞİZ'

California'nın seçilme nedenleri arasında sıcak ve güneşli iklimi, teknoloji hakimiyeti, avokado üretimi, sahip olduğu özgürlük ve ülkenin en ünlü eğlence parklarından Disneyland'i içerisinde bulundurması gibi gerekçeler sıralanırken, eyaletin satın alınması halinde Disneyland'a Danimarkalı yazar Hans Christian Andersenland'ın adının verileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Anlaşmayı tatlandırmak için ömür boyu Danimarka hamur işleri bile vereceğiz" ifadesine yer verildi.

Kampanya, yaklaşık 200 bin kişi tarafından imzalandı.

Trump'ın Açıklamaları İpleri Gerdi, Fransa'dan ABD'ye Grönland Tehdidi: Asker GönderebilirlerTrump'ın Açıklamaları İpleri Gerdi, Fransa'dan ABD'ye Grönland Tehdidi: Asker GönderebilirlerDünya
ABD, Grönland Talebinden Geri Adım AtmıyorABD, Grönland Talebinden Geri Adım AtmıyorDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Danimarka Grönland
Son Güncelleme:
Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin
Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor
Her Detayı Dehşete Düşürdü: Anestezi Altındaki 255 Çocuğu İstismar Eden Cerrahın Davası Başlıyor 255 Çocuğu İstismar Eden Cerrahın Davası Başlıyor
İsrailli Bakandan Skandal Çağrı, Gazze'ye Yeniden Saldırma Sinyali İsrailli Bakandan Skandal Çağrı, 'Gazze'ye Yeniden...'
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonları 27 Bin Lirayı Gördü! Dikkat Çeken ‘ATM’ Uyarısı: Uzman İsim O Kritik Noktayı Anlattı Emekli Promosyonunda 'ATM' Uyarısı
Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor: Aylık 500 Bin TL Para Kazanıyor Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor
Ferdi Tayfur’un Oğlu Böbreğini Geri mi İstedi? Kızı Tuğçe Kaosa Son Noktayı Koydu Önce Vasiyet Şimdi Böbrek Krizi, Oğlu Geri mi İstedi?
25 Yaş Üstü Araçlara Hurda Teşviki Meclis’te! ‘ÖTV’siz Alınacak, Rekor Kırılabilir’ Diyerek Açıkladılar: Son 6 Ay Şartı Herkes Bunu Bekliyor, Hurda Teşvikinde 'Son 6 Ay' Kuralı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Kötü Haberi Verdi: Hepsi Ellerinden Alındı Emeklilikte Şartlar Değişti, Hakları Ellerinden Alındı