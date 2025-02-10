Maymun Trafoya Girdi, 22 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
Sri Lanka'da bir maymunun elektrik şebekesi trafosuna girmesi, ülke çapında geniş çaplı bir elektrik kesintisine neden oldu.
Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, dün bir maymunun elektrik şebekesi istasyonuna izinsiz girmesi sonucu ada genelinde enerji kesildi. Yerel saatle 11.30 civarında başlayan kesinti, üç saat geçmesine rağmen tam olarak giderilemedi.
Yaklaşık 22 milyon kişinin yaşadığı ülkede hastaneler, işletmeler ve haneler, enerji ihtiyacını jeneratörler veya invertörlerle karşılamaya çalışıyor.
Kaynak: DHA