Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İptal Edildi

Romanya Anayasa Mahkemesi, 'Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği' iddiaları nedeniyle Pazar günü ikinci turun yapılacağı cumhurbaşkanlığı seçimini iptal ettiğini duyurdu.

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Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İptal Edildi

Romanya'da 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ile merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi, ikinci tura yükselmişti.

SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ

8 Aralık’ta yapılacak ikinci tur seçimleri öncesi Romanya Anayasa Mahkemesi, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiğini yönelik iddiaların ardından seçimleri iptal ettiğini açıkladı.

'SEÇİMLERE RUSYA MÜDAHALE ETTİ' İDDİASI

Georgescu'nun Rusya destekçisi olduğu iddiasıyla ülke genelinde başlayan protesto gösterileri düzenlenirken, seçimlere Rusya'nın müdahil olduğuna yönelik çeşitli iddialar dillendirilmiş ve Romanya Anayasa Mahkemesi, ilk turda kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

Romanya'da İstihbarat Servisinin gizliliğini kaldırdığı dosyalara dayandırılan haberlerde, seçim kampanyasını TikTok sosyal medya hesabı üzerinden yürüten Georgescu'nun yabancı ve nüfuslu kişiler tarafından internet üzerinden destek gördüğü belirtilirken Rusya'nın, seçimleri etkilemeye çalıştığı ima edilmişti.

NE KADAR OY ALDILAR?

Romanya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu oyların yüzde 22,95'ini, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi ise yüzde 19,17'sini alarak ikinci tura yükselmişti.

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Romanya Yeni Cumhurbaşkanını SeçiyorRomanya Yeni Cumhurbaşkanını SeçiyorDünya

Kaynak: AA

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