Cihatçıların Liderinden Çok Konuşulacak Röportaj! Tek Hedeflerini Açıkladı

Suriye'de 2011 yılından beri süren iç savaş 27 Kasım'da şiddetlenmeye başladı. Cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ), Halep ve Hama'yı ele geçirmesinin ardından bugün de Humus'un iç kesimlerine kadar ulaştı. Başkent Şam'a açılan bir kapı olan kentin kontrolünü de ele almasıyla terör örgütü, Suriye ordusu karşısında güçlendi.

Tüm dünya bölgede yaşananları endişeyle takip ederken, terör örgütü HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el Jolani CNN'e özel bir röportaj verdi. Amaçlarının Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimine son vermek olduğunu vurgulayan Jolani, uzun yıllar sonra dünya basınına verdiği ilk röportajda "halk tarafından seçilen bir konseye dayalı" bir hükümet kurma planları olduğunu söyledi.

'AMACIMIZ REJİMİ DEVİRMEK'

Terör örgütü lideri, Suriye'nin artık bu şekilde yönetilemeyeceğini ifade ederek, "İstediğimiz devrimin amacı elbette bu rejimi devirmek. Bu hedefe ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanmak da hakkımız. Rejimin yenilgisinin tohumları her zaman vardı ama İranlılar onu canlandırmaya çalışarak zaman kazandırdı ve daha sonra Ruslar da desteklemeye çalıştı. Ama gerçek hiç değişmedi; bu rejim öldü" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem