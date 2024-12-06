İtalya'yı Sarsan Ndrangheta Davası: 57 Yaşındaki Rahibe Gözaltına Alındı

İtalya'da ulusal basında çıkan haberlere göre Brescia Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İtalya ve Avrupa'nın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak gösterilen Ndrangheta'ya yönelik yürüttüğü soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında halihazırdaki aşırı sağcı iktidar partilerinden İtalya'nın Kardeşleri'nden (FdI) eski belediye meclis üyesi Giovanni Acri, Lig Partisi’nden eski Castel Mella Belediyesi Meclis Üyesi Mauro Galeazzi ile rahibe Anna Donelli’nin olduğu belirtildi.

Her üç ismin de tedbirli olarak ev hapsine alındığı kaydedildi.

MANEVİ DESTEK İMTİYAZINDAN YARARLANMIŞ

'Mafya' olarak anılan Ndrangheta suç örgütüne yönelik operasyonda özellikle bir rahibenin gözaltına alınması dikkati çekerken, 57 yaşındaki rahibe Donelli’nin suç örgütünün cezaevindeki üyelerine "manevi destek" sunma imtiyazından yararlanarak mesajlar taşıdığı öne sürüldü.

Rainews24'ün haberinde de soruşturmada bazı tutukluların cezaevinde çalışan rahibe Donelli için "bizden biri" şeklinde bahsettiği bilgisinin de yer aldığı ifade edildi.

2021'den beri süren soruşturmada şüphelilerin gasp, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, tefecilik, vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Kaynak: AA