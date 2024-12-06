Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad Çıkışı: Gel, Görüşelim Demiştim. Ne Yazık Ki Olumlu Bir Cevap Alamadım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı, Cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ESED'E GEL GÖRÜŞELİM DEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Suriye'de yaşanan gelişmeler de vardı. Cumhurbaşkanı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a görüşme teklif ettiğini ancak yanıt alamadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Esed'e bir çağrımız olmuştu, 'Gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim' demiştik. Ne yazık ki bu işte olumlu bir cevap alamadık. Şu an itibarıyla İdlib'den sonra Hama Humus muhaliflerin elinde. Şam'a doğru bir ilerleyiş söz konusu. Bölgede devam eden sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil gönlümüz bunları istemiyor. Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Yardım talepleri var. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz. Bölge sıkıntıda dün Lübnan'dan yine Sayın Başbakan'dan haber aldım onunla da görüşeceğiz.

"BM BU KONUDA TEK ÇIKIŞ YOLU"

Dün Guterres ile görüşmem oldu. Onlarda ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyorlar. 'Birbirimizle olan görüşmeleri devam ettirelim' diyorlar. Bizler de bu görüşmeleri devam ettirerek, ateşkesi nasıl devam ettiririz bunun gayreti içinde olacağız. Birleşmiş Milletler (BM) bu konuda tek çıkış yolu.

"HESABINI SORMAMIZ LAZIM"

Bildiğiniz gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar arka arkaya geliyor. Bunlar İsrail'i köşeye sıkıştırıyor. Bugüne kadar İsrail kendisi aleyhinde verilmiş kararların hepsinden sıyrıldı. İnsanlık İsrail'i bu attığı adımlarda yaptığı bu ihanetlerde yalnız bırakmayacak ve hesabını soracak. İsrail'in bu vahşetini ve bu soykırımlarını hep birlikte dünya devletleri olarak ne yapıp yapıp hesabını sormamız lazım."

Kaynak: AA-DHA-İHA