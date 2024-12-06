Özgür Özel: ‘Üniversite Kapısına Kelepçe Astılar’

Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan yapılan rektör atamalarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üniversiteyi ziyaret etti. Üniversitenin kapısı önünde açıklamalar yapan Özel, hakimlere “4 yıldır kullanmadığınız yetkiniz var, bu üniversitenin üst yöntem kademeleri, kurum tarafından atanan kadrolarca ele geçirildi. Kararlarınızı hiçe sayan yaklaşımlara karşı gücünüzü gösterin” diyerek seslendi.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“ÜNİVERSİTE KAPISINA KELEPÇE ASTILAR”

Biz bu eyleme saygı duyduk. Bu eyleme destek vermeyi, bu eylemi görünür kılmayı arzu ediyoruz. Bugün burada içeride mezunlar olabilir. Bir üniversite düşünün mezunu içeri sokmuyor.

Burada olaylar ilk başladığında 8 Ocak tarihinde Boğaziçi Protestolarına katılanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan terörist dedi diye üniversite kapısına kelepçe astılar. O kapıya konulan kelepçe saray rejiminin üniversiteye nasıl baktığının en iyi göstergesidir. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

“HOCALAR ÖĞRENCİLER PALTOYLA DERS YAPIYOR”

Erdoğan darbeyi fırsat bildi 'rektörleri atayacağım' dedi. 2016'da OHAL ile yetki sahibi oldu. Burada yüksek lisans için gelen öğrenciyi rektör olarak atıyor. Üniversitenin üst yönetim kademeleri ele geçirilmiş durumda. Burada kalorifer yanmıyor, hocalar öğrenciler paltoyla ders yapıyor.

“BU KURUMU ÇÖKERTECEKSİN DE NE İŞİNE YARAYACAK?”

Boğaziçi'ni bu hale getirenler yaptıklarını savunamazlar. Her birisi dahi düzeyinde iyi yetiştirilmiş 200 öğrenci 4 yıllık süreçte Almanya'ya kaptırıldı. Bir ülkeye bu kadar kötülük olmaz. İhmalle olmaz ancak tasarlayarak olur. Sen bu kurumu çökerteceksin de ne işine yarayacak. Bu vicdansızlığa dur demek istiyorum.

“BÜTÜN AKADEMİSYENLERE SORUŞTURMA AÇTILAR”

İlk kayyım 1 yıl dayandı. Yerine Naci İnci, hadsizlikte birinci birini getirdiler. Rektör diyeceğim rektör değil, kayyım diyeceğim kayyım değil. 3 yıldır ısrarla devam ediyor. Bugüne kadar bu eylemlere katılan bütün akademisyenlere soruşturma açtılar. Hoca geliyor kapıdan girecek ‘Giremezsin girişin yasaklandı’ diyorlar. Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Cem Say, benim ilk tercihimdi yakınından değil şehrinde geçemedim. Hocayı kapıdan içeri sokmuyorlar.

Kaynak: ANKA