İsrail, Gazze'deki Sağlık Ekibini Hastaneden Kovdu!

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde çalışan Endonezyalı sağlık ekibini çıkmak zorunda bıraktı. Ordunun üst üste "tahliye" uyarısı yapmasıyla sağlık çalışanları bölgede barınamadı.

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İsrail, Gazze'deki Sağlık Ekibini Hastaneden Kovdu!

İsrail güçleri, ağır bombardıman altında tuttukları Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi. İsrail ordusunun baskını ve saldırısı nedeniyle hastanede görev yapan Endonezyalı sağlık ekibi de hastaneden ayrılmak zorunda bırakıldı.

Hastaneden çıkarılan Endonezyalı sağlık ekibi belli bir mesafeyi yaya yürüdükten sonra Filistin Kızılayına ait ambulansla Gazze kentine getirildi.

İsrail, Gazze'deki Sağlık Ekibini Hastaneden Kovdu! - Resim : 1

'HASTANEDE 50 ŞEHİT VAR'

Gazze kentinde 6 kişilik sağlık ekibi adına açıklama yapan doktor Gina, İsrail ordusunca Kemal Advan Hastanesi'nden ayrılmaları için kendilerine iki kez uyarı yapıldığını belirtti.

Gina, İsrail askerlerinin uyarıları sonrası Kemal Advan'dan ayrıldıklarını ve Selahaddin Caddesi'ne kadar yürüdüklerini dile getirdi.

İsrail, Gazze'deki Sağlık Ekibini Hastaneden Kovdu! - Resim : 2

Kemal Advan'daki duruma dikkati çeken Gina, "Şu anda (İsrail ordusu) hastaneyi ağır şekilde bombalıyor. Orada çok sayıda sağlık çalışanı ve hasta var. Bize gelen son bilgi, hastanede şu anda 50 şehit olduğu yönünde" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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