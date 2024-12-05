İsrail Katliamlarına Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 580'e Çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne bir yılı aşkın zamandır gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 48 artarak 44 bin 580'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 201 kişi artıp 105 bin 739'a çıktı.

İsrail Katliamlarına Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 580'e Çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılar devam ederken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 426 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 48 kişinin hayatını kaybettiği, 201 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Katliamlarına Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 580'e Çıktı - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 580'e, yaralı sayısının da 105 bin 739'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

İsrail Katliamlarına Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 580'e Çıktı - Resim : 2

İsrail Kana Doymuyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 502 Olduİsrail Kana Doymuyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 502 OlduDünya
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Kaynak: AA

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