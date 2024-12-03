İsrail Kana Doymuyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 502 Oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne bir yıldır sürdürdüğü saldırılarda can kaybı son 24 saatte 36 artarak 44 bin 502'ye çıktı. Yaralı sayısı da 96 kişi daha artarak 105 bin 454'e yükseldi.

İsrail Kana Doymuyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 502 Oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sürerken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 424 gündür devam eden saldırılara ilişkin güncel bilgilendirme yapıldı.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 36 kişinin hayatını kaybettiği, 96 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Kana Doymuyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 502 Oldu - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 502'ye, yaralı sayısının da 105 bin 454'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail Kana Doymuyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 502 Oldu - Resim : 2

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Kaynak: AA

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