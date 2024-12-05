MSB'den Suriye Açıklaması: Yakın İş Birliğimiz Sürüyor

Radikal İslamcı örgütlerin Suriye'deki ilerleyişi devam ediyor. Son olarak Heyet Tahrir eş-Şam liderliğindeki grupların Hama'ya girdiği haberleri gelirken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında Suriye'de cihatçıların ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusunun saldırılarına dair konuştu.

Cihatçıların Suriye'de Halep bölgesindeki saldırılarının ve buna bağlı gelişmelerin yakından takip edildiğini söyleyen Aktürk şunları kaydetti:

"Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta, sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir. Yaşanan son gelişmeler ve ortaya çıkan durum, muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardır.

Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: AA