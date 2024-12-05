Son Günlerin En Kritik MGK'sı! Gündem Suriye

Bu yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Toplantının gündeminde Suriye’de yeniden alevlenen savaşın olması bekleniyor.

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam ve beraberindeki grupların ilerleyişi sürerken, bölgede yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Suriye’den olası yeni bir göç dalgası da masaya yatırılacak konular arasında yer alacak.

Irak’ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı devam eden operasyonların da gündemde olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi