'Vatana İhanetten' Yargılanabilir! Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a Soruşturma Şoku

Güney Kore siyasetinde son günlerde fırtınalar kopuyor. Yaklaşık 6 saat süren tartışmalı sıkıyönetim ilanının ardından Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında 'vatana ihanet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bu gelişme ülkede siyasi gerilimi zirveye taşırken, muhalefet ve iktidar arasındaki tansiyon daha da yükseldi.

Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi adeta karıştırdı. Bu karar Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un ülkedeki istikrarı sağlamak adına aldığı bir önlem olarak savunulsa da, hem halk hem de siyasi partiler tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Yaklaşık 6 saat süren sıkıyönetim parlamento kararıyla iptal edilirken, olaylar zinciri hızla gelişti.

Yoon Suk Yeol hakkında yapılan iki ayrı şikayet başkent Seul’de polis tarafından dikkate alınarak soruşturma başlatılmasına neden oldu. Şikayetlerden biri 'Kore’yi Yeniden İnşa Partisi' ve 59 aktivistten oluşan bir grup tarafından sunuldu. Şikayetçiler Devlet Başkanı’nın sıkıyönetim ilan ederek anayasal düzeni ihlal ettiğini ve vatana ihanet ettiğini öne sürdü.

MUHALEFETTEN HAMLE

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (DP) sıkıyönetim kararının iptali sonrası Devlet Başkanı Yoon’un görevden alınması için parlamentoda bir oylama yapılacağını duyurdu. Partinin sözcüleri, Yoon Suk Yeol’un kriz yönetimindeki tutumunun anayasal değerlere zarar verdiğini ve görevde kalmasının tehlike yarattığını savundu.

Öte yandan iktidardaki Halkın Gücü Partisi lideri Han Dong Hoon, Yonhap Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Devlet Başkanı Yoon’un görevden alınmasına karşı ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Han, “Bu süreçte liderimizin yalnız olmadığını göstereceğiz” diyerek Yoon’a destek verdi.

SAVUNMA DA HEDEFTE

Soruşturma yalnızca Devlet Başkanı Yoon ile sınırlı değil. Eski Savunma Bakanı Kim Yong Hyun da vatana ihanet suçlamalarıyla karşı karşıya. Sıkıyönetim ilanının iptal edilmesinin ardından Kim, kamuoyundan özür dilemiş ve istifasını Devlet Başkanı’na sunmuştu. İstifası bugün kabul edilen Kim’e yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Savcılık şikayetlerde Savunma Bakanı Kim ve Ordu Genelkurmay Başkanı General Park An-su’nun da isimlerinin yer aldığını açıkladı. Soruşturmanın kapsamı genişletilirken, tüm gözler Seul Merkez Bölge Savcılığı’na çevrildi.

SIKIYÖNETİM KOMUTANI İSTİFASINI SUNDU

Yonhap'ın haberine göre sıkıyönetim komutanı olarak atanan Genelkurmay Başkanı General Park An-su Ulusal Meclisin savunma komisyonunda düzenlenen acil oturum sırasında açıklama yaptı.

Park açıklamasında istifası bu sabah kabul edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a dün istifasını sunduğunu duyurdu.

Sıkıyönetim ilan edilmesini Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a öneren Kim dün "Sıkıyönetime ilişkin görevlerini yerine getiren askerler, tüm talimatları bakandan aldı" ifadesini kullanarak tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtmiş ve istifa niyetini Yoon'a bildirdiğini aktarmıştı.

SIKIYÖNETİM İLANI VE YAŞANANLAR

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti.

Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından 'hükümsüz' hale geldiğini açıklamıştı.

Parlamentodaki oylamanın ardından geri adım atan Yoon bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

SİYASİ ÇIKMAZIN SONUÇLARI

Güney Kore’deki bu gelişmeler ülkenin siyasi geleceği üzerinde derin etkiler yaratacak gibi görünüyor. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un karşı karşıya kaldığı bu durum, sadece kendi liderliğini değil, aynı zamanda hükümetin bütünlüğünü de tehdit ediyor. Muhalefetin sert tavrı ve halkın tepkileri önümüzdeki günlerde Güney Kore siyasetinde daha büyük kırılmaların yaşanabileceğine işaret ediyor.

Bu çalkantılı süreçte hem iktidarın hem de muhalefetin hamleleri dikkatle izleniyor. Güneydoğu Asya ülkesi tarihe geçecek bir siyasi krizin ortasında geleceğini şekillendirmeye çalışıyor.

Kaynak: Yonhap