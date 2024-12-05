Çin'de Demir Yolu İnşaatı Çöktü, 13 İşçi Kayıp

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde dün gece bir demir yolu inşaat sahasında meydana gelen zemin çökmesi sonucu 13 işçinin kaybolduğu bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kayıp işçileri bulmak için arama çalışması başlatıldığı ifade edildi. İnşa edilen hattın, Shenzhen ile Guangdong eyaletindeki Jiangmen şehirlerini birbirine bağlaması planlanıyor.

Kaynak: DHA