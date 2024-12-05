Çin'de Demir Yolu İnşaatı Çöktü, 13 İşçi Kayıp

Çin'in Guangdong eyaletindeki bir demir yolu inşaatında zemin çöktü. Yaşanan kazanın ardından 13 işçiye ulaşılamıyor.

Çin'de Demir Yolu İnşaatı Çöktü, 13 İşçi Kayıp

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde dün gece bir demir yolu inşaat sahasında meydana gelen zemin çökmesi sonucu 13 işçinin kaybolduğu bildirildi.

Çin'de Demir Yolu İnşaatı Çöktü, 13 İşçi Kayıp - Resim : 1

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kayıp işçileri bulmak için arama çalışması başlatıldığı ifade edildi. İnşa edilen hattın, Shenzhen ile Guangdong eyaletindeki Jiangmen şehirlerini birbirine bağlaması planlanıyor.

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Kaynak: DHA

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