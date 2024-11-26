O Kente Binlerce Çinli Gelecek: Çin Sokağı İçin Yer Belli Oldu... İşte Detaylar

Manisa'da “Çin Mahallesi” kurulacağı iddialarına açıklık getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa'da kentten tecrit edilmiş farklı bir alanda “Çin Mahallesi” kurulmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Başkan Zeyrek, “BYD firmasıyla yaptığımız görüşmelerde yaklaşık 2 bin 500 – 3 bin tane Çinli vatandaşlarının Manisa'daki fabrikada çalışmak için geleceğini söylediler. Şu anda orada bin 80'e yakın konteyner kurup o konteynerlerde barınma imkanlarını sağlayacaklarını, inşaat bittikten sonra da yerleşik düzene geçildiğinde Manisa'da yaşayacaklarını söylediler. Ben kendilerinden sadece bir şey istedim. Manisa'da kazanılan para Manisa'da kalsın istiyorum. Yıllardan beri biz Manisalı olarak hep şunu yaşadık: Manisa'da 601 tane çok nitelikli fabrika var. Ama maalesef beyaz yakıların çoğu çevre illerde yaşıyor. Parasını da çevre illerde harcıyor. Ben artık bunun son bulmasını istiyorum. Bunun için tabi ki bazı altyapıları oluşturmak gerekiyor. Öncelikle yeme içme, sosyal hayat, kültürel ve nitelikli barınma altyapısını sağlamamız gerekiyor. Bunun devamında gelen misafirlerini konuk edebilecekleri nitelikli otel altyapısı ve burada yaşayacak insanların çocukları için de nitelikli eğitim kurumlarının altyapısı oluşturmak gerekiyor. Bu altyapıların oluşturulması konusunda gerek imar düzenlemelerinde gerek yaptığımız birebir görüşmelerde bir çok adımı atıyoruz”