Çin, Japonya ve Tibet'in Milli Meyvesi, Her Derde Deva! Artık Erzincan'da Üretilecek

İlk etapta 5 dekarlık alanda uygulanacak projede, bin 250 adet goji berry fidanı çiftçilere teslim edildi. Proje, bölge ekonomisine katkı sağlamayı ve Erzincan’ın tarımsal çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

GOJİ BERRY’NİN SAĞLIK VE MUTFAKTAKİ YERİ

Kırmızı-turuncu meyveleriyle dikkat çeken goji berry, yalnızca sağlıklı bir atıştırmalık olarak değil, aynı zamanda çeşitli yemeklerde, salatalarda ve tatlılarda da kullanılıyor. Çiğ tüketilebilmesinin yanı sıra yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini destekleyen bu meyve, Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde alternatif tıbbın vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor.