Çin, Japonya ve Tibet'in Milli Meyvesi, Her Derde Deva! Artık Erzincan'da Üretilecek
Erzincan’ın Üzümlü ilçesi, Asya kökenli ve "kurt üzümü" olarak bilinen goji berry meyvesinin yeni yetiştirme merkezi olmaya hazırlanıyor. Çin, Japonya, Tibet ve Vietnam gibi ülkelerde yüzyıllardır kullanılan bu özel meyve, alternatif tıptaki önemi ve yüksek besin değeriyle "süper gıda" olarak tanınıyor.
Kaynak: İHA
Üzümlü Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na sunduğu “Üzümlü’de Goji Berry Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesi kabul edildi. Yüzde 70 hibe desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, ilçede iki çiftçi goji berry üretimine başlayacak.
İlk etapta 5 dekarlık alanda uygulanacak projede, bin 250 adet goji berry fidanı çiftçilere teslim edildi. Proje, bölge ekonomisine katkı sağlamayı ve Erzincan’ın tarımsal çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.
GOJİ BERRY’NİN SAĞLIK VE MUTFAKTAKİ YERİ
Kırmızı-turuncu meyveleriyle dikkat çeken goji berry, yalnızca sağlıklı bir atıştırmalık olarak değil, aynı zamanda çeşitli yemeklerde, salatalarda ve tatlılarda da kullanılıyor. Çiğ tüketilebilmesinin yanı sıra yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini destekleyen bu meyve, Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde alternatif tıbbın vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor.
TARIMSAL ÇEŞİTLİLİK ARTIRIYOR
Hibe destekleri sayesinde Türkiye’de goji berry yetiştiriciliği yaygınlaşırken, Erzincan’ın Üzümlü ilçesi de bu tarımsal yenilikte yerini alıyor. İlçede hayata geçirilen bu projeyle, dünyada giderek popülerleşen bu değerli meyvenin üretimi artırılarak hem iç piyasa hem de ihracat potansiyeli için önemli bir adım atılmış olacak.