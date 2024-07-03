Putin'in Türkiye Ziyareti Yılan Hikayesine Döndü: Kremlin'den Bir Açıklama Daha Geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu yılın başından beri gerçekleşemeyen Türkiye ziyareti, Erdoğan-Putin'in Astana'da yapacağı görüşme öncesi yine gündeme geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, bir kez daha Putin'in Türkiye ziyaretine yeşil ışık yakarak, "Bu ziyaret, zamanda mutabık kalındığında gerçekleşecek" dedi.

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Putin'in Türkiye Ziyareti Yılan Hikayesine Döndü: Kremlin'den Bir Açıklama Daha Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geleceği öğrenilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan görüşmeye ilişkin son açıklama geldi.

Görüşmenin her iki liderin de isteği üzerine yapılacağını ve uzun sürebileceğini belirten Peskov, "Elbette görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm konular ele alınacak. İlk önce ikili ilişkiler ele alınacak. İki lider, Suriye, Ukrayna konusunu da ele alacak. Gündemde, Putin’in Türkiye’ye ziyareti konusu da var. Bu ziyaret, zamanda mutabık kalındığında gerçekleşecek. Bugün ziyaretin olanaklarını ele almak için imkan var" ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinin heyetlerin katılımıyla gerçekleşeceğini söyleyerek, "Putin, sık sık yüz yüze de görüşmeye geçmeyi tercih ediyor" dedi.

ERDOĞAN İLE PUTİN'İN SON TEMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki son görüşme 25 Haziran'da telefon üzerinden gerçekleşmişti.

Görüşmede Erdoğan; Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini iletmişti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söylemişti.

PUTİN'İN GERÇEKLEŞEMEYEN TÜRKİYE ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu yılın başından beri Türkiye'yi ziyaret edeceği iddiaları gündemi belirliyordu. İlk olarak Putin'in Türkiye ziyaretinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin 12 Şubat'ta yapılacağı deklare edilmişti. Bu deklarasyonun ardından erteleme haberleri gelmişti.

Son güncelleme ise 15-17 Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine kadar ziyaretin gerçekleştirilemeyeceği yönünde olmuştu. Fakat bu açıklamadan sonra da Putin'in Türkiye ziyareti gerçekleşmedi.

Erdoğan ile Putin arasındaki en temas ise 23 Mart'ta bir telefon görüşmesiyle olmuştu. Telefon görüşmesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyurulmuştu. Görüşmede Erdoğan'ın Putin'e, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini ilettiği aktarılmıştı.

Erdoğan, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

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