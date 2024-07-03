Türkiye-Suriye Sınır Hattında Yeni Gelişme: İkinci Bir Emre Kadar Kapatıldı

Kayseri'de bir çocuğun istismarı sonrası yükselen tansiyon, yerini ırkçı saldırılara bıraktı. Erdoğan'ın Suriye ile normalleşme sinyalleri verdiği dönemde yaşananlar sonrası Reuters'a konuşan bir sınır yetkilisi, Türkiye'nin sınır kapılarını ikinci bir emre kadar kapattığını iddia etti.

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Türkiye-Suriye Sınır Hattında Yeni Gelişme: İkinci Bir Emre Kadar Kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilişkilere yeşil ışık yakması, Türk bayrağının yakılması ile Kayseri'de bir çocuğun istismara maruz bırakıldığı iddiaları sonrası Suriyelilere yönelik nefret söylemi ve saldırıların artmasının ardından sınır hattında yeni bir gelişme yaşandı.

Reuters'a konuşan bir sınır yetkilisi, Türkiye'nin Bab al Hawa, Bab al Salam ve diğer küçük sınır kapılarını ikinci bir emre kadar kapattığını söyledi.

Haberde, Suriye'nin sınır kenti Afrin'de şiddetli çatışmalar yaşandığı ve silahlı protestocular ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmalarda en az dört kişi öldüğü de belirtildi.

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