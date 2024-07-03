Gazze'de Can Kaybı 37 Bin 953'e Yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 271 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 125 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin toplam sayısının 37 bin 953'e, yaralıların sayısının da 87 bin 266'ya yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İHA