Erdoğan-Putin Görüşmesinin Saati Belli Oldu!

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya giden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Erdoğan ile Putin arasında yapılacak olan görüşmenin saati ise 19.00 olarak açıklandı.

Görüşmenin gündeminde enerjiden ticaret ve turizme; ikili, bölgesel ve küresel başlıkların yanında Suriye’de terörle mücadelenin öneminin de gündeme getirilmesi bekleniyor.

KREMLİN'DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklamasında, “Türkiye'ye uzun zamandır ziyaret planlanıyor. İki liderin bu konuyu ele alacağını düşünüyorum. Ayrıca, Türkiye'nin konumu dikkate alındığında, özellikle bölgede çok önemli rol oynayan ülkelerin liderlerin görüş alışverişinde bulunacağı pek çok konu olduğunu düşünüyorum. Türk tarafıyla sürekli diyalog halindeyiz, sürekli telefon aracılığıyla temaslar var. Geçen günlerde Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Görüşmede, tüm önemli ve hassas konular ele alınacak” ifadelerini kullanmıştı.