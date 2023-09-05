Putin'in Erdoğan için verdiği ziyafetin menüsü ortaya çıktı: 'Kuş sütü' bile var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için resmen bir ziyafet sofrası kurdurmuş. Putin, Erdoğan'a kuş sütü tatlısı dahi ikram etmiş.

Son Güncelleme:
Putin'in Erdoğan için verdiği ziyafetin menüsü ortaya çıktı: 'Kuş sütü' bile var

Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan dün Soçi'de bir araya geldi. Putin'in Erdoğan için hazırlattığı menüde kuş sütü olması ise dikkatlerden kaçmadı.

TOPLANTI YAPTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya geldi. Erdoğan, görüşmenin gerçekleştirildiği Rus Sanatoryum'a gelişinde Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından karşılandı. İki lider, heyetler arası görüşme ve baş başa çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ZENGİN MENÜNÜN YILDIZI TATLI OLDU

Liderler daha sonra yemeğe geçti. Bu arada Rus ajansları, konuklara ikram edilen menüyü paylaştı. Buna göre Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın öğle yemeğinde avokadolu füme alabalık salatası, domatesli ve Kudüs enginarlı barbun filetosu, etli harço çorbası (Gürcü çorbası) sunuldu. Ana yemek olarak konuklara yaban havucu püreli ızgara kuzu pirzola veya sebzeli ve ıspanak soslu kefal seçenekleri sunuldu. Menüdeki tatlı ise "kuş sütü"ydü. Rusçasıyla, "Ptiçye moloko" SSCB döneminin en ünlü tatlılarından biri olarak patenti alınmış nadir Sovyet pastalarından biri olarak biliniyor.

Putin'in Erdoğan için verdiği ziyafetin menüsü ortaya çıktı: 'Kuş sütü' bile var - Resim : 1

Son Güncelleme:
Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik gelişme! Seyirci ters köşe oldu Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik gelişme! Seyirci ters köşe oldu
Test pozitif çıktı: Beyaz Saray'da koronavirüs alarmı! Test pozitif çıktı: Beyaz Saray'da koronavirüs alarmı!
Erdoğan Putin’den o futbolcuyu istedi: ‘Hallederiz, konuşuruz…’ Erdoğan Putin’den o futbolcuyu istedi: ‘Hallederiz, konuşuruz…’
Her istedikleri olsun isteyen kendini beğenmiş 4 burç! Asla geri adım atmazlar Her istedikleri olsun isteyen kendini beğenmiş 4 burç! Asla geri adım atmazlar
ÇOK OKUNANLAR
Her sabah seks yapmak isteyeceksiniz: Cinsel ilişkinin sabah saatinde müthiş faydası ortaya çıktı Her sabah seks yapmak isteyeceksiniz: Cinsel ilişkinin sabah saatinde müthiş faydası ortaya çıktı
Prof. Mehmet Ceyhan, belirtileri sıralayarak uyardı: "Türkiye'ye girmemesi mümkün değil" Prof. Mehmet Ceyhan, belirtileri sıralayarak uyardı
Bu şehirlerde oturanlar dikkat: 7 ve üzeri deprem olasılığı olan iller belli oldu Bu şehirlerde oturanlar dikkat: 7 ve üzeri deprem olasılığı olan iller belli oldu
AKP'de Erdoğan sonrası dönem senaryoları: "Bu üç ismin bir hesabının olduğu kesin" AKP'de Erdoğan sonrası dönem senaryoları
Son anket açıklandı: 14 Mayıs sonrası AKP ve MHP'nin oyları arttı mı azaldı mı? Son anket açıklandı: 14 Mayıs sonrası AKP ve MHP'nin oyları arttı mı azaldı mı?