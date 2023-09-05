Test pozitif çıktı: Beyaz Saray'da koronavirüs alarmı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden koronavirüse yakalandı.

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Test pozitif çıktı: Beyaz Saray'da koronavirüs alarmı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bu gelişme üzerine Başkan Joe Biden’a da test yapıldı.

Biden’ın testi negatif çıkarken ABD Başkanı'na hafta boyunca düzenli olarak test yapılacağı ve semptomların kontrol edileceği açıklandı.

Biden, 2022 yılının temmuz ayında da koronavirüse yakalanmıştı.

G-20 Zirvesi için Perşembe Günü Hindistan’a gitmesi planlanan Biden’ın programında bir değişiklik olup olmayacağı duyurulmadı.

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