Almanya: Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimini yeniden rayına oturtma çabaları önemli

Baerbock, Tuna Nehri üzerindeki limanların milyonlarca ton tahıl için son derece önemli merkezler haline geldiğini, Rusya’nın bunları "İHA’larla ve bombalarla yeryüzünden silmek istediğini" kaydetti

Almanya: Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimini yeniden rayına oturtma çabaları önemli

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye’nin, Rusya ve Ukrayna’nın Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl sevkiyatını düzenleyen Karadeniz Tahıl Girişimini yeniden rayına oturtma çabalarının önemli olduğunu söyledi.

Baerbock ile Rumen mevkidaşı Luminita Odobescu, Berlin’de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Romanya’nın yüz binlerce Ukraynalı mülteciyi barındırdığını, “Savaş Uçağı Koalisyonu” kapsamında da Ukraynalı F-16 savaş uçağı pilotlarına eğitim vererek Ukrayna’ya yardım ettiğini belirten Baerbock, Rusya’nın Karadeniz'deki savaş gemilerinin silahlarını tahıl nakliyecilerine doğrulttuğunu ve tahıl aktarma noktalarını bombaladığını ifade etti.

Baerbock, Tuna Nehri üzerindeki limanların milyonlarca ton tahıl için son derece önemli merkezler haline geldiğini, Rusya’nın bunları "İHA’larla ve bombalarla yeryüzünden silmek istediğini" kaydetti.

Türkiye'nin çabalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Anlaşması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tutumunu eleştiren Baerbock, “Türkiye'nin anlaşmayı yeniden rayına oturtma çabaları önemlidir. Sadece Putin yüzünden yük gemileri tekrar serbest geçiş yapamıyor” ifadesini kullandı.

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