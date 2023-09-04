Güney Kıbrıs'ta İngiliz kadına cinsel saldırı: 5 İsrailli gözaltında

Güney Kıbrıs'ın doğusundaki Ayia Napa tatil beldesinde 5 İsrail vatandaşı 20 yaşındaki İngiliz vatandaşı bir kadına cinsel saldırıda bulundukları suçlamasıyla gözaltına alındı. İsminin açıklanmasını istemeyen Güney Kıbrıs emniyet yetkilisinin verdiği bilgiye göre, mahkemeye çıkarılan zanlılar soruşturma kapsamında sekiz gün boyunca gözaltında tutulacak. Haber, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Güney Kıbrıs'ta, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği üçlü zirve öncesinde geldi.

BİR DİZİ CİNSEL İSTİSMAR VAKASIYLA BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİASI

Artıgerçek'in haberine göre İsrail Dışişleri Bakanlığı bugün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, gözaltında tutulan vatandaşlarının aileleri ve Güney Kıbrıslı yetkililerle iletişim hâlinde olunduğunu açıkladı. İsrail'deki 'Tecavüz Kriz Merkezleri Derneği' İcra Direktörü Orit Sulitzeanu, olayın bir dizi grup cinsel istismar vakasının bir parçası olduğunu öne sürdü.

'BU OLAY İSRAİL TOPLUMU İÇİN BİR UYARI'

Sulitzeanu, "Bu vaka İsrail toplumu için bir uyarıdır çünkü bu münferit bir vaka değildir, aksine 2019'da Ayia Napa'da, yaklaşık bir ay önce Rodos'ta ve 2019'da Girit'te olduğu gibi, yurt dışındaki rekreasyon kültürünün bir parçası olarak burada tehlikeli bir grup cinsel istismarı olgusu gelişmektedir" dedi. Sulitzeanu, "İsrail'deki eğitim sistemi, gençlerin sağlıklı cinsellik konusunda eğitilmesinde ve cinsel zararın önlenmesinde, rızanın ne anlama geldiğinin tartışılmasında ve tabii ki suç teşkil eden videoların fotoğraflanması ve dağıtılması konusunda kritik bir role sahip olduğunu" hatırlattı.