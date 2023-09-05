Erdoğan Putin’den o futbolcuyu istedi: ‘Hallederiz, konuşuruz…’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Putin arasındaki kritik görüşme sonrası Erdoğan, kendisini uğurlamak için kapıya çıkan Vladimir Putin'den futbolcu isteğinde bulundu.

Son Güncelleme:
Erdoğan Putin’den o futbolcuyu istedi: ‘Hallederiz, konuşuruz…’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Karadeniz kıyısında yer alan Rusya'nın Soçi şehrinde bir araya geldi. Başkan Putin tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolculuğunuz nasıl geçti diye soran Putin’e "Sadece 1 saat 15 dakika” yanıtını verince Putin kendisini Soçi’de tatile davet etti.

Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdiğinde Putin kapıya kadar Erdoğan'a eşlik etti.

Erdoğan vedalaşma anında Putin'e Sparta Prag'daki bir futbolcunun durumunu sordu. Putin ise "Hallederiz konuşuruz, temas halinde olalım" dedi.

Son Güncelleme:
Berna Laçin yine çileden çıktı! Yaptığı kıyma paylaşımı birilerini çok kızdıracak Berna Laçin yine çileden çıktı! Yaptığı kıyma paylaşımı birilerini çok kızdıracak
Habertürk'te neler oluyor. Apar topar bırakıp gittiğini açıkladı. Artık yok Habertürk'te neler oluyor. Apar topar bırakıp gittiğini açıkladı. Artık yok
Test pozitif çıktı: Beyaz Saray'da koronavirüs alarmı! Test pozitif çıktı: Beyaz Saray'da koronavirüs alarmı!
Güney Kıbrıs'ta İngiliz kadına cinsel saldırı: 5 İsrailli gözaltında Güney Kıbrıs'ta İngiliz kadına cinsel saldırı: 5 İsrailli gözaltında
ÇOK OKUNANLAR
Bu şehirlerde oturanlar dikkat: 7 ve üzeri deprem olasılığı olan iller belli oldu Bu şehirlerde oturanlar dikkat: 7 ve üzeri deprem olasılığı olan iller belli oldu
Her sabah seks yapmak isteyeceksiniz: Cinsel ilişkinin sabah saatinde müthiş faydası ortaya çıktı Her sabah seks yapmak isteyeceksiniz: Cinsel ilişkinin sabah saatinde müthiş faydası ortaya çıktı
Gazeteler, TÜİK'in Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisini aşan enflasyon verilerini nasıl gördü? Gazeteler, TÜİK'in Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisini aşan enflasyon verilerini nasıl gördü?
Ankara ve İstanbul'da da bekleniyor: Meteoroloji'den 29 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Ankara ve İstanbul'da da bekleniyor: Meteoroloji'den 29 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Prof. Mehmet Ceyhan, belirtileri sıralayarak uyardı: "Türkiye'ye girmemesi mümkün değil" Prof. Mehmet Ceyhan, belirtileri sıralayarak uyardı