Putin, Erdoğan'ı Soçi'ye tatile davet etti: "Biz hep size geliyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Soçi'deki yazlık konutunun kapısında karşıladı. İki liderin merdivenlerde tercümanlar eşliğinde ayaküstü yaptığı kısa sohbet dikkat çekti.

RIA'nın aktardığına göre, Erdoğan'ın bölgenin yeşilliğinden ve güzelliğinden söz etmesi üzerine Putin, Erdoğan'ı tatil için de Soçi'ye davet etti. Rus lider, "Dinlenmek için de bize gelebilirsiniz. Biz hep size geliyoruz" diyerek Rus turistlerin Türkiye'ye olan ilgisine atıfta bulundu.



Erdoğan da palmiyelerle çevrili bahçeyi göstererek, "Bu arada burası da çok güzel" diye yanıtladı.



Putin "Evet, doğru. Bol yeşillik var" dedi. Erdoğan, "Karadeniz bölgesi böyle" diyerek karşılık verdi.