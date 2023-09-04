Erdoğan ve Putin ortak basın toplantısında konuştu: Ana gündem tahıl koridoru

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi başladı. Görüşmenin ana gündem maddesi tahıl koridoru olacak, bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

İki lider, görüşme öncesinde basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"(Tahıl koridoru)Yapacağımız görüşmeden sonra (Putin'le) dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak"

"Şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmimiz 62 milyar dolar. 100 milyar hedefine yürüyor olmamız bizi çok mutlu ediyor."

"Merkez Bankası başkanlarımızın görüşecek olmalarının, ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında önemli olduğuna inanıyorum"

“Sinop Nükleer Enerji Santraliyle ilgili adım atmamız söz konusu”

PUTİN'DEN BİRÇOK ALANDA İŞBİRLİĞİ MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yakın zamanda hem gaz konusunda hem başka alanlarda önemli adımlar atacağız. Ukrayna krizini görüşeceğiz. Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem