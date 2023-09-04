Rus uzmanlar Erdoğan - Putin görüşmesini değerlendirdi: "Güven sorunu acil hale geldi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi ziyareti öncesi Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendiren Rus uzamanlar, iki ülke arasında ‘güven sorunu’ yaşandığına dikkat çekti.

Medya Günlüğü’nden Fuad Safarov’un aktardığına göre, Rusya’nın ünlü Türkologlarından Vladimir Avatkov, Rossiya-1 kanalına yaptığı açıklamada, “Türkiye Rusya’ya ihtiyaç duyduğunu biliyor. Evet, iki taraf arasında jeopolitik ve ideolojik çelişkiler var. Ama Türkiye ekonomik istikrar açısından Rusya’ya ihtiyacı olduğunun bilincinde” ifadelerini kullandı.

Avatkov, Türkiye’de yüksek enflasyon olduğunu söyleyerek, “Bir miktar istikrar sağlansa da liradaki değer kaybı devam ediyor. Ayrıca, yaz bitmek üzere olduğu için turizm gelirleri de düşecek” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi ziyaretine ilişkin de değerlendirmede bulunan Avatkov, “Görüşmede yeni bir dünya düzeninin inşası konusunda bir takım meselelerin ele alınması arzusu var. Türkiye’nin ABD ile ilişkileri yeniden kurmaya ve birçok konuda anlaşmaya varmaya çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla bu ziyaret hakkında net bir şey söylemek doğru değil. Elbette bir takım anlaşmalar imzalanacaktır” dedi.

Federalnaya Pressa haber ajansına konuşan siyasi uzman Vladimir Kireyev ise, Türkiye’de ekonomik durumun zor olduğunu ve dolayısıyla görüşmede ekonomik konuların da masaya yatırılacağını söyledi.

Senatör Sergey Tsekov ise, son günlerde iki ülke arasındaki ilişkilerin biraz gerginleştiğini ancak Moskova-Ankara ilişkilerinde köklü bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Siyaset bilimci Aleksey Makarkin de news.ru haber sitesine şu değerlendirmede bulundu:

“Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Erdoğan Batı’ya yönelmeye başladı. Görünüşe göre önceki dengenin Rusya’dan yana ağır bastığını düşünüyordu. Ben Erdoğan’ın Rusya ile Avrupa arasındaki dengeyi sağlamaya devam edeceğini sanıyorum. Ama Rusya ile olan eski ilişkiler artık kalmayabilir. Güven eksikliği sorunu daha da acil hale geldi. Erdoğan ve Putin’in anlaşmaya varıp varamayacağı büyük bir soru işareti.”

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Sergey Markov da, Telegram kanalında, görüşmede Tahıl Anlaşması, Ukrayna krizi, Güney Kafkasya’da durum, Suriye ve ikili ekonomik ilişkilerin ele alınacağını yazdı.