MSB duyurdu: Ankara'da F-4 savaş uçağı parçası düştü!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otoparka F-4 savaş uçağının parçası düştü.

Yakıt tankı olduğu iddia edilen parça 3 araca isabet etti. Araçlarda maddi hasar oluştu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Olay hakkında incelemeler devam ederken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından F-4 savaş uçağının düşen parçasıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir."

Kaynak: Gerçek Gündem