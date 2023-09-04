Kara paraya karşı mücadelede gri listeye alınan Türkiye'de bakanlıktan yeni hamle: 81 ile 'Aklama bürosu'

Kara para aklama ve terörizmin finansmanının önüne geçilmesiyle ilgili yeterli mücadele edemediği için iki yıl önce gri listeye alınan Türkiye’de Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Bu ayın başında adli yılın açılmasıyla 81 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde 'Aklama' büroları kuruldu.

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) Türkiye’yi 21 Kasım 2021’de gri listeye almıştı. Adalet Bakanlığı Türkiye’nin gri listeden çıkabilmesi için harekete geçerek ‘Aklama’ büroları kurdu.



2 İLA 5'ER SAVCI GÖREVLENDİRİLECEK

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, bu bürolarda ilin nüfus durumu ve suç oranlarındaki yoğunluğa bağlı olarak 2 ila 5'er savcının görev alacağı ve sadece örgütlü suçlar kapsamında kara para aklama ve terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını soruşturacakları öğrenildi.



Yeni kurulan aklama bürolarıyla özellikle uyuşturucudan elde edilen kara paranın hangi sektörlerde aklandığı gibi iddialar titizlikle soruşturulacak.

GERİYE DÖNÜK SUÇLAR MERCEK ALTINA ALINACAK

Geriye dönük suçları da mercek altına alacak olan aklama büroları yıllık soruşturma istatistiklerini de Adalet Bakanlığı ile iş cetveli olarak paylaşacak.

Kurulan Aklama bürolarıyla, soruşturma ve ihbara konu olan fonların fiziken yurt dışına kaçırılması, hiçbir faaliyeti olmayan kağıt üzerindeki hayali şirketler, otomotiv sektörü, döviz büroları, kumarhane, eğlence merkezleri, gazinolar, sadece nakit sıcak para döngüsünün yaygın olduğu hayali şirketler, hayali ihracat yöntemiyle sahte faturacılık, internet bankacılığı ve kripto para sektörü gibi kuruluşları yakından takip edileceği bildirilirken, şeffaf kaliteli sermaye akışının sağlanması hedefleniyor.